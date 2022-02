Svezia | Magdalena Andersson | E' arrivato il momento di riaprire il Paese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svezia Magdalena

Agenzia ANSA

"E' arrivato il momento di riaprire la". Cosi', la prima ministra svedese -Andersson - annuncia la revoca di tutte le restrizioni anti - Covid nel Paese. "La pandemia non e' finita, ma stiamo entrando in una nuova fase", ...... un territorio transnazionale che comprende le regioni settentrionali di Norvegia ,, ... si sono aggiunte dal 2017 anche quelle di Hans Ragnar Mathisen, Britta Marakatt - Labba, Aslaug..."E' arrivato il momento di riaprire la Svezia". Cosi', la prima ministra svedese - Magdalena Andersson - annuncia la revoca di tutte le restrizioni anti-Covid nel Paese. "La pandemia non e' finita ...Dopo diversi avvertimenti, la Svezia ha definitivamente stracciato l'accordo fiscale con il Portogallo che permetteva ai pensionati svedesi di godere dell'esenzione dall'imposta sul reddito sia in Por ...