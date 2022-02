Superbonus | Orlando | “Incentivo solo se si rispettano i contratti”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – Il Governo valuta di “subordinare l’ottenimento dei benefici connessi ai bonus edilizi, il110%, all’applicazione deicollettivi nazionali di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative”. Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea(foto) parlando della necessità, a fronte dei “gravissimi” dati sulle violazioni della sicurezza, di procedere con un “intervento normativo urgente e improcrastinabile”. Il ministro ha spiegato che a seguito dell’attività di vigilanza speciale in edilizia disposta dall’INL, l’ispettorato Nazionale del Lavoro, negli ultimi quattro mesi del 2021, “l’87% delle oltre 5.000 imprese controllate è risultato irregolare in materia di sicurezza del lavoro”. L'articolo L'Opinionista.

