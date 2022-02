Superbonus | nuove regole L' allarme di Confartigianato | ' Così imprese in ginocchio e posti di lavoro a rischio'

Advertising

SocialPNews : #super #BONUS 110% interessato da #novità: cambia la #scadenza per alcune tipologie di edifici. Ecco le ultime… - TrendOnline : #super #BONUS 110% interessato da #novità: cambia la #scadenza per alcune tipologie di edifici. Ecco le ultime… - Agenparl : Superbonus 110%, Nardi: 'È decisivo per il Pil, non possiamo bloccarlo con le nuove norme') - - moneypuntoit : ?? Superbonus 110% e cessione del credito a ostacoli: cosa fare adesso prima che cambino le regole ?? - Ecatetriformis : @Rogpiton @falce_e @GianniMagini @ErmannoKilgore @Cri10872801 Decreto dignità è già stato cancellato con le nuove n… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus nuove

ANCONA - Cantieri bloccati, imprese e famiglie messe con le spalle al muro e 2.330 assunzioni programmate nei primi tre mesi di quest'anno che rischiano di saltare. Sono le conseguenze, denunciate da ...Il consiglio dei ministri ha dato il via libera con il non voto della Lega allemisure per la ...produttive della Camera Martina Nardi (Pd) 'i nuovi vincoli per l'erogazione deldel ...63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del ...Il trend degli interventi edilizi di nuova costruzione, che rappresenta solo il 2,5 ... in prospettiva anche in assenza del superbonus, in particolare per quanto attiene la riqualificazione energetica ...