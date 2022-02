Superbonus 110% e agevolazioni edilizie | ecco cosa cambia Le risposte dell' Agenzia delle Entrate - Consulta le FAQ

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L'ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi, dele alle novità del Decreto Legge 157/2021. Con riferimento...

Ha raggiunto 18,3 miliardi di euro al 31 gennaio scorso il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del Super Ecobonus%, in crescita rispetto ai 16,2 miliardi contabilizzati al 31 dicembre scorso (+12,9%). Le detrazioni previste a fine lavori a carico dello Stato ammontano a 20,1 miliardi (14,0 quelle maturate ...L'articolo nasce per contrastare i numerosi casi di tentate truffe, mirate in particolare ad accedere aldel% ed altri bonus, senza che però esistessero reali cantieri o gonfiando gli ...Le risorse “territorializzate” risultano concentrate maggiormente nella missione “rivoluzione verde e transizione ecologica” (38%) che comprende, tra gli altri, gli interventi attivati attraverso il ...Confartigianato Costruzioni critica la nuova stretta del Governo contro bonus casa e superbonus 110% che rende i crediti cedibili solo una volta. "Le aziende saranno costrette a rivedere contratti con ...