Super Green Pass illimitato, zona rossa e viaggi: quali sono le nuove regole disposte dal Governo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Governo si è espresso sulla possibilità di assegnare durata illimitata al Super Green Pass ottenuto con la terza dose booster e su un nuovo sistema delle zone a colori. Ecco quali decisioni sono emerse dal Consiglio dei Ministri e quali regole cambieranno nei prossimi giorni. Super Green Pass illimitato, qual è la decisione del Governo Il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, per delineare nuove regole nella gestione della pandemia da Coronavirus sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Tra le decisioni più attese c’è quella relativa alla durata del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilsi è espresso sulla possibilità di assegnare durata illimitata alottenuto con la terza dose booster e su un nuovo sistema delle zone a colori. Eccodecisioniemerse dal Consiglio dei Ministri ecambieranno nei prossimi giorni., qual è la decisione delIl Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, per delinearenella gestione della pandemia da Coronavirus sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Tra le decisioni più attese c’è quella relativa alla durata del ...

NicolaPorro : ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - Paola_zrz : RT @pbecchi: Cosa vuol dire super green pass senza scadenza, che ci sarà bisogno per sempre di un green pass? Non vogliamo un green pass pe… - CariaPinuccia : RT @pbecchi: Cosa vuol dire super green pass senza scadenza, che ci sarà bisogno per sempre di un green pass? Non vogliamo un green pass pe… - CronacheMc : CALCIO - La lettera alla Figc di Corrado Ciurlanti, vicepresidente del Montemilone Pollenza: «A metà stagione non s… -