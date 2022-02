Stretta alla movida a Napoli, chiusura anticipata dei bar: i nuovi orari (Di giovedì 3 febbraio 2022) È in arrivo una nuova ordinanza per dare una Stretta alla movida. A vararla sarà il Comune di Napoli, come confermato anche dal sindaco della città, Gaetano Manfredi, nel corso di un’intervista rilasciata al Gr2 di Rai. Il primo cittadino ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’enorme quantità di fenomeni di violenza fra i giovanissimi. Nasce da questi, quindi, l’esigenza di ridurre l’orario di apertura dei locali. Gaetano Manfredi, sindaco Napoli Stretta alla movida A Napoli: LE NUOVE RESTRIZIONI Secondo quanto riporta La Repubblica, questo nuovo provvedimento dovrebbe prevedere misure come la chiusura dei bar alle 2 del mattino nel weekend e all’1 in settimana, lo stop ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) È in arrivo una nuova ordinanza per dare una. A vararla sarà il Comune di, come confermato anche dal sindaco della città, Gaetano Manfredi, nel corso di un’intervista rilasciata al Gr2 di Rai. Il primo cittadino ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’enorme quantità di fenomeni di violenza fra i giovanissimi. Nasce da questi, quindi, l’esigenza di ridurre l’o di apertura dei locali. Gaetano Manfredi, sindaco: LE NUOVE RESTRIZIONI Secondo quanto riporta La Repubblica, questo nuovo provvedimento dovrebbe prevedere misure come ladei bar alle 2 del mattino nel weekend e all’1 in settimana, lo stop ...

Advertising

Universo_Forex : #BCE: tassi fermi ma Lagarde apre alla stretta. #EurUsd corre a 1,14 #trading #forex #euro - Fontanella64 : RT @siviaggia: Protetta alla stregua di un tesoro in una stretta calle di #Venezia, si erge una magnifica scala a chiocciola. Un monumento… - Sonoiolamiari : Ho preso la felpa, ci ho messo un'ora per decidere di prendere la M ma alla fine meglio larga che stretta - happenedTomorro : RT @guidopensieri: Siamo alla stretta finale. Contiamo su di voi. ?????????????? - TurismoVeneto : RT @siviaggia: Protetta alla stregua di un tesoro in una stretta calle di #Venezia, si erge una magnifica scala a chiocciola. Un monumento… -