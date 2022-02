Stefano Bettarini | ecco il motivo per il quale è sparito dalla tv

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Avete notato chenon appare più in tv da qualche anno?le reali motivazioni che l’hanno spinto ad allontanarsi., storico ex marito di Simona Ventura, debuttò in tv come opinionista sportivo. Una volta resosi conto del successo televisivo che poteva conquistare, incominciò ad essere richiesto nelle trasmissioni di intrattenimento: divenne L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ParliamoDiNews : Stefano Bettarini spiega perché è sparito dalla televisione #stefano #bettarini #spiega #perché #sparito… - Novella_2000 : I 50 anni di Stefano Bettarini: 'La TV? Mi ha deluso e l'ho messa da parte' - blacktyspower_ : @Alessiojean93 Ma stefano bettarini? - ___livia95___ : Nina Senicar e Stefano Bettarini - GiadaQuattrone_ : Ma come fate a mandare in finale Soleil che sa solo rovinare coppie? Soleil all'isola dei famosi con Stefano Bettar… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bettarini

: l'addio alla tv La squalifica L'amore Dopo aver partecipato al GF Vip 5 (dove è stato squalificato ad appena 36 ore dal suo ingresso)è letteralmente sparatio ...Che fine ha fatto? Dopo l'ultima esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020 l'ex calciatore non è più apparso in televisione. Resta attivo su Instagram, dove è seguito da 300mila follower e dove ...Stefano Bettarini, oltre alla sua carriera da calciatore, è noto anche per essere stato il marito della conduttrice Simona Ventura. Inoltre, negli anni, è stato protagonista di tantissimi programmi ...L'ex concorrente del GF Vip non si è risparmiato in un duro affondo nei confronti di Alfonso Signorini. Ecco di chi si tratta.