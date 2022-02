Stasera in tv | Cetto C' è senzadubbiamente su Canale 5 | curiosità sul film con Antonio Albanese

Advertising

sarettacm99 : stasera c'è Cetto?? ma voglio anche vedere Sanremo ?? - zazoomblog : Stasera in tv 3 febbraio 2022: Festival di Sanremo e Cetto cè senzadubbiamente - #Stasera #febbraio #2022:… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Cetto

L'uscita al cinema è avvenuta a novembre 2019 e si tratta del sequel diLa Qualunque. Nonostante il successo del film uscito nei cinema a novembre 2019, il pubblico non conosce tutte le ...c'è, senzadubbiamente , il film in ondain tv alle 21.20 su Canale 5 : film commedia del 2019 di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice ...Su Canale 5 sarà trasmesso il film Cetto c'è senzadubbiamente con Antonio Albanese che interpreta il protagonista della storia. E' stato l'attore a scrivere la sceneggiatura insieme a Pietro Guerrera, ...Stasera, giovedì 3 febbraio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Cetto c’è, senzadubbiamente, film del 2019 diretto da Giulio Manfredonia. Si tratta del capitolo conclusivo della cosiddetta ...