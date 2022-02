Standing ovation per Mattarella: inizia così il nuovo mandato del Presidente della Repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti i grandi elettori riuniti nell’aula di Montecitorio, di tutti i gruppi parlamentari, compreso quello di Fratelli d’Italia che non voleva la rielezione, hanno salutato con una Standing ovation l’ingresso di Sergio Mattarella in Parlamento. Il Presidente della Repubblica inizia il suo secondo mandato nello stesso giorno in cui scadeva il primo: fu infatti eletto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti i grandi elettori riuniti nell’aula di Montecitorio, di tutti i gruppi parlamentari, compreso quello di Fratelli d’Italia che non voleva la rielezione, hanno salutato con unal’ingresso di Sergioin Parlamento. Ilil suo secondonello stesso giorno in cui scadeva il primo: fu infatti eletto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : QUIRINALE | 'Consentitemi di rendere omaggio a Monica Vitti grande protagonista della vita culturale del nostro pae… - RadioItalia : Dopo il successo mondiale, seguito proprio alla vittoria al Festival e all'Eurovision, i Maneskin tornano all'Arist… - IlContiAndrea : #MassimoRanieri è il mio feticcio sanremese da sempre. Dunque è intoccabile. Standing ovation personale #VivaSanremo #Sanremo2022 - Agostino12 : @Key4biz è vero che Mattarella ha citato monica vitti? in passato c'era stata anche una standing ovation in parlame… - Agostino12 : @PSchioppa è vero che Mattarella ha citato monica vitti? in passato c'era stata anche una standing ovation in parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Standing ovation Dignità, istituzioni, impegno Le parole più usate da Mattarella Un messaggio durato 37 minuti e scandito da numerosi applausi, con standing ovation, da parte dell'Aula di Montecitorio. La parola più usata dunque è " dignità " . "Dignità è azzerare le morti sul ...

Il Giuramento del Presidente Mattarella alla Camera, standing ovation dell'Aula Roma, 03 febbraio 2022 Il Giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla Camera e la standing ovation dell'Aula per il mandato bis. Quirinale

Standing ovation per Iva Zanicchi Agenzia ANSA Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa D’Aragona: “Checco Zalone vera star. Sulla Nave…” Brillante ed adoratissimo Amadeus ma da solo non può bastare. Sparuti momenti interessanti, come la standing ovation per Iva Zanicchi in (in total black e paillettes), e per ammirare alcuni outfit dei ...

Il giuramento di Sergio Mattarella e le standing ovation, tutte le sue priorità Tra questi, oltre i vertici delle Camera, il premier Mario Draghi e il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Il discorso di Mattarella gli ha fatto guadagnare anche la standing ovation ...

Un messaggio durato 37 minuti e scandito da numerosi applausi, con, da parte dell'Aula di Montecitorio. La parola più usata dunque è " dignità " . "Dignità è azzerare le morti sul ...Roma, 03 febbraio 2022 Il Giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla Camera e ladell'Aula per il mandato bis. QuirinaleBrillante ed adoratissimo Amadeus ma da solo non può bastare. Sparuti momenti interessanti, come la standing ovation per Iva Zanicchi in (in total black e paillettes), e per ammirare alcuni outfit dei ...Tra questi, oltre i vertici delle Camera, il premier Mario Draghi e il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Il discorso di Mattarella gli ha fatto guadagnare anche la standing ovation ...