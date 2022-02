Spesa e bollette crescono | gli italiani si impoveriscono mentre la politica litiga sottobanco sulla legge elettorale Vergogna! L' analisi di Andrea Pasini

(Di giovedì 3 febbraio 2022) I prezzi delle materie prime le cosiddette commodities continuano a crescere. Un trend iniziato negli ultimi mesi del 2020 che nei primi mesi del nuovo anno sta toccando nuovi record. Il gas naturale in Europa segna il maggior rincaro con un +723% facendo lievitare i costi energetici delle imprese industriali: 37 miliardi previsti per il 2022 contro gli 8 del 2019. Il prezzo dell'energia elettrica è infatti mediamente quadruplicato rispetto a inizio anno (+411%) con punte anche maggiori. Un livello insostenibile per le imprese italiane, che minaccia chiusure di molte aziende in assenza di interventi efficaci e urgenti. Tra i settori su cui pesa di più l'aumento dell'energia troviamo: la lavorazione di minerali non metalliferi (ovvero cemento, ceramica, etc., con un costo energetico pari all'8% dei costi totali di produzione), la metallurgia (11%), la chimica (14%), la lavorazione ...

...del proprio reddito pere generi di prima necessità. Per aiutare le famiglie l'impegno del governo è stato finora di 5,5 miliardi per il periodo gennaio - marzo. Il paragone tra lada ...... rappresentata da un vortice crescente di aumento dei costi die materie prime con cui ... Stessa cosa vale per noi Comuni, sentinelle del territorio, che abbiamo nellaenergetica e per ...Secondo l’analisi* di Facile.it, in Calabria nel 2021 il costo delle bollette luce e gas è schizzato alle stelle e le famiglie hanno speso, in media, 1.558 euro, valore in aumento del 30% rispetto al ...Secondo l’analisi di Facile.it, in Veneto nel 2021 il costo delle bollette luce e gas è schizzato alle stelle e le famiglie hanno speso, in media, 1.758 euro, valore in aumento del 26% rispetto al ...