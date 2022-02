Sono stati trovati 12 migranti morti al confine tra Grecia e Turchia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mercoledì Sono stati trovati dodici migranti morti al confine tra Grecia e Turchia, all’altezza della città turca di Ipsala: lo ha detto Suleyman Soylu, il ministro dell’Interno turco, che ha condiviso su Twitter alcune foto sfocate dei corpi sul bordo Leggi su ilpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mercoledìdodicialtra, all’altezza della città turca di Ipsala: lo ha detto Suleyman Soylu, il ministro dell’Interno turco, che ha condiviso su Twitter alcune foto sfocate dei corpi sul bordo

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati Nella guerra per le Generali è sfida manager - imprenditori ... sono conosciuti in tutte le piazze finanziarie e guidano giganti che capitalizzano come il Pil di piccoli Stati del mondo (rispettivamente 9 e 30 miliardi di euro), ma come tali sono dei manager, ...

Spettatori record: "È la voglia di ripresa" In media gli spettatori sono stati 10 milioni 911 mila, pari al 54,7 per cento. A prima vista sembra strano che abbia ottenuto più seguito del 2020, quando la gente era costretta a restare in casa. "...

MotoGp, Marquez: "Sono stati mesi difficili. Non sapevo se sarei tornato a competere" Corriere dello Sport Allarme monossido, famiglia in ospedale I tre sono stati quindi trasferiti in codice rosso all’ospedale di Ravenna, dove ha sede il centro iperbarico: in base alle primissime informazioni in possesso di medici e infermieri, la famiglia ...

“Lingue di fuoco in cielo”, misterioso avvistamento sulla Maiella Neppure i radar dell'aeroporto di Pescara hanno registrato anomalie. Fatto sta che le verifiche sono proseguite per diverse ore. Tutto è iniziato all'imbrunire, intorno alle 17, allorquando ci sarebbe ...

