Sondaggi politici Swg, contro il carovita italiani pronti a tagliare l'uso della benzina, ma non le spese sanitarie (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra i temi di maggiore attualità negli ultimi mesi, oltre alle vicende politiche come quelle riguardanti l'elezione del Capo dello Stato e alla pandemia, ha avuto sempre più risalto l'incremento dei prezzi, che ha portato l'inflazione in Italia a livelli che non erano stati toccati da molto tempo. Per questo nei suoi ultimi Sondaggi politici anche Swg ha voluto occuparsene. Ed emerge come la maggioranza degli italiani abbia già percepito un aumento del prezzo di alcuni beni. In particolare l'85% si è accorto di quello di benzina e gasolio, il 79% dell'incremento del costo delle utenze domestiche e il 77% ritiene che siano più cari anche gli alimentari. Solo una minoranza ritiene che ad essere cresciuti siano stati anche i prezzi della telefonia o ...

