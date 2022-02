Sondaggi politici: “Cala fiducia in leader, ma Meloni tocca il 40%” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vincitori e vinti dopo il voto per il Quirinale 2022? “Il livello di fiducia nei leader di partito è cambiato dopo la corsa al Colle: tutti perdono consenso, ad esclusione della Meloni che guadagna due punti e oggi con all’incirca il 40% è la leader in Italia con il maggior livello di fiducia. Non muta la fiducia in Draghi premier. Tutti gli altri sono al di sotto del 40%. Perde di più Salvini, tre-quattro punti in una settimana, attestandosi sotto il 30%”. Lo dichiara ad Adnkronos il Sondaggista Antonio Noto. “Non è mutato il livello di fiducia nel premier Draghi, anche perché la popolazione italiana voleva Draghi alla Presidenza del Consiglio e non al Quirinale, quindi non è stata percepita come una sconfitta il fatto che non abbia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vincitori e vinti dopo il voto per il Quirinale 2022? “Il livello dineidi partito è cambiato dopo la corsa al Colle: tutti perdono consenso, ad esclusione dellache guadagna due punti e oggi con all’incirca il 40% è lain Italia con il maggior livello di. Non muta lain Draghi premier. Tutti gli altri sono al di sotto del 40%. Perde di più Salvini, tre-quattro punti in una settimana, attestandosi sotto il 30%”. Lo dichiara ad Adnkronos ilsta Antonio Noto. “Non è mutato il livello dinel premier Draghi, anche perché la popolazione italiana voleva Draghi alla Presidenza del Consiglio e non al Quirinale, quindi non è stata percepita come una sconfitta il fatto che non abbia ...

