Sondaggi politici: avanzano Meloni e Pd, arretrano Lega, M5s e Forza Italia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sondaggi politici ancora favorevoli all'estrema destra, anche se la Meloni gode dell'effetto rimbalzo sulle disavventure della Lega. Guadagna consensi Fratelli d'Italia. Nelle ultime due settimane ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022)ancora favorevoli all'estrema destra, anche se lagode dell'effetto rimbalzo sulle disavventure della. Guadagna consensi Fratelli d'. Nelle ultime due settimane ...

Advertising

Adnkronos : #Sondaggi politici: 'Cala fiducia in leader, ma #Meloni tocca il 40%'. - CorrNazionale : Sondaggi politici dopo il voto per il Quirinale: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni in crescita, bene anche il Pd… - lamaschera4 : RT @gabelmanu: La politica miope e inconcludente della DiMaio/Conte band sta consegnando il paese alla dx peggiore di sempre Questo è quant… - stoabestemmia : Ultimi sondaggi politici, Meloni prima. Sprofondano Salvini e Conte | Il Foglio - infoitinterno : Sondaggi politici: 'Cala fiducia in leader, ma Meloni tocca il 40%' -