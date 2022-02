"Solo quando c'è il Festival?". Scandalo-vaccino a Sanremo, ira-Meloni: governo e Rai smascherati (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, a meno che ovviamente non abbiano più di 50 anni e ricadano dunque nell'obbligo di legge previsto dal governo. «La Rai segue le leggi nazionali - ha spiegato Stefano Coletta, direttore di Rai1, dalla sala stampa del Casinò di Sanremo -. Come il teatro Ariston si collega alle norme generali previste per i teatri, con la piena capienza, il super green pass e le mascherine Ffp2, così vale la regola che sotto i 50 anni non c'è un obbligo di vaccino. La selezione degli artisti sul palco non può essere dirimente distinguendo vaccinati e no vax: si tratta di dati sensibili, che la Rai non può chiedere». «Giusto, sacrosanto», interviene Giorgia Meloni. «Ma la privacy non può valere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nessun obbligo diper i cantanti in gara aldi2022, a meno che ovviamente non abbiano più di 50 anni e ricadano dunque nell'obbligo di legge previsto dal. «La Rai segue le leggi nazionali - ha spiegato Stefano Coletta, direttore di Rai1, dalla sala stampa del Casinò di-. Come il teatro Ariston si collega alle norme generali previste per i teatri, con la piena capienza, il super green pass e le mascherine Ffp2, così vale la regola che sotto i 50 anni non c'è un obbligo di. La selezione degli artisti sul palco non può essere dirimente distinguendo vaccinati e no vax: si tratta di dati sensibili, che la Rai non può chiedere». «Giusto, sacrosanto», interviene Giorgia. «Ma la privacy non può valere ...

Advertising

CottarelliCPI : Un profondo senso di solitudine mi prende quando capisco di essere il solo a cui non piacciono i Maneskin. - Raiofficialnews : “@SanremoRai non è solo un luogo musicale ma anche di aggregazione. È una manifestazione colma d’amore. La musica è… - Pontifex_it : Non giudicate, ci dice Cristo. Quante volte non solo parliamo senza elementi o per sentito dire, ma ci riteniamo ne… - manu05463475 : @Capezzone Peraltro solo quando vogliono loro - Miriam28148673 : RT @nostalgictalks: ascolto Elisa da quando sono bambina mi dispiace non accetto commenti come sOpRaVvAlUTaTa o PrImA sOlO pEr Il NoMe no a… -