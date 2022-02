“Soleil è nei guai”. GF Vip, Alex Belli ha le idee chiarissime su di lei: da fuori ha visto tutto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip le sorprese non mancano mai. A condurre i giochi è sempre Soleil Sorge. L’ex Uomini e Donne dopo un periodo di silenzio è tornata a far parlare parecchio di sé. Soleil Sorge non ha preso benissimo la preferenza del pubblico del GF Vip 6. All’ultimo televoto è infatti stata battuta da Delia Duran con il 52% di voti contro il suo 36%. Dopo il verdetto in studio, la moglie di Alex Belli ha raggiunto gli altri e la stessa Soleil Sorge in Casa che, come era prevedibile, c’è rimasta male della sconfitta al televoto. Soleil Sorge si è sfogata con i coinquilini, anche loro sorpresi da questo verdetto: “Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip le sorprese non mancano mai. A condurre i giochi è sempreSorge. L’ex Uomini e Donne dopo un periodo di silenzio è tornata a far parlare parecchio di sé.Sorge non ha preso benissimo la preferenza del pubblico del GF Vip 6. All’ultimo televoto è infatti stata battuta da Delia Duran con il 52% di voti contro il suo 36%. Dopo il verdetto in studio, la moglie diha raggiunto gli altri e la stessaSorge in Casa che, come era prevedibile, c’è rimasta male della sconfitta al televoto.Sorge si è sfogata con i coinquilini, anche loro sorpresi da questo verdetto: “Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo ...

