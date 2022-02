Snowboard | Pechino 2022 | grave infortunio alla schiena per la giapponese Rina Yoshika

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Olimpiadi diper lasono già terminate. Laer nipponica è rimasta vittima di una terribile caduta nelle sessioni di allenamento sulla pista di slopesyle, provocandosi un, che la costringerà a saltare i Giochi.ha subito una lesione spinale, ma per fortuna non rischia la paralisi. Laè caduta dopo un salto e subito le condizioni sono apparse molto gravi. Il personale medico ha impiegato una ventina di minuti per stabilizzare la 22enne, che è stata poi trasportata in toboga via dpista e successivamente in ospedale. Freestyle,...

Attimi di paura sulle piste diai Giochi Olimpici invernali di2022 . La snowboarder giapponese Rina Yoshika si è infortunata alla schiena in un terribile incidente di allenamento e non potrà competere nella gara ...Specializzata nella disciplina dellocross , per lei questa disarà la terza Olimpiade a cui prenderà parte nella speranza di poter bissare la medaglia d'oro ottenuta ai Giochi di ...Per la prima volta nella storia, l’alfiere azzurro proviene dallo snowboard e l’artefice di ... D’altra parte, l’auspicio di Michela per Pechino 2022 – le sue gare sono in programma ...Sabato 5 febbraio è il primo giorno in cui si assegnano le medaglie di Pechino 2022. instagram ... femminile e a squadre miste, snowboard cross misto. (Sport Mediaset) Ne parlano anche altre testate ...