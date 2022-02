SNAI – Sanremo 2022 | Elisa | un trionfo annunciato ma Mahmood e Blanco restano i favoriti

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Milano 3 febbraio) - Dopo la seconda serata l'artista friulana dimezza la quota e ora è a 2,50, a un passo dall'accoppiata che ha dominato al primo giorno, data a 2,00. Standing ovation per Iva Zanicchi, che però resta a 75. Si gioca anche sull'ultimo posto, con Ana Mena prima candidata. Milano, 3 febbraio– Previsioni confermate in pieno: con la sua “O forse sei tu”,domina la seconda serata del Festival die vola al primo posto della classifica provvisoria. Una performance apprezzata anche dagli analisti, che tagliano la quota dell'artista friulana da 4,50 a 2,50, anche se iassoluti, dati a 2,00. Tutto lascia ritenere che il duello resterà in bilico fino alla fine e che ...

Chi vince2022? Non è facile dirlo, anche perché la tradizione del Festival prevede che spesso i ...è possibile avere una classifica finale verosimile attraverso le quote per le scommessee ...Giro di boa per2022 . Nella serata di ieri abbiamo ascoltato le restanti tredici canzoni in gara ed il ...dà come vincitori del Festival Mahmood e Blanco, che vengono pagati a 2, ma alle ...