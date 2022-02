Slittino | Pechino 2022 | Natalie Geisenberger detta legge nelle prime due prove | Andrea Voetter migliore delle azzurre

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Al National Sliding Center di Yanqing hanno preso il via ufficialmente anche leper quanto riguarda la gara disingolo femminile valevole per i Giochi Olimpici invernali di. Nella giornata odierna abbiamo assistito alledue manche di allenamento per le slittiniste che, come è accaduto per il comparto maschile, sono state suddivise in due gruppi. Anche in questo caso le atlete hanno mischiato le carte, non forzando al massimo e, soprattutto, evitando di scoprire le proprie carte. Il Gruppo A ha visto la russa Ekaterina Katnikova fissare il miglior tempo nella prima manche in 59.467 con 97 millesimi sulla connazionale Tatyana Ivanova e 176 sulla lettone Eliza Tiruma. Quarta la connazionale Kendija Aparjode a 321, quindi è quinta la statunitense Emily Sweeney a 393. Ed è ...