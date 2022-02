Sinner positivo al Covid, salta torneo Rotterdam (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - Jannik Sinner è risultato positivo al Covid. Il numero 10 del mondo ha dato così forfait al torneo Atp 500 di Rotterdam della prossima settimana. Ad annunciarlo gli organizzatori del torneo olandese, che non avranno in tabellone nemmeno il numero 2 Atp, il russo Daniil Medvedev, che ha rinunciato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - Jannikè risultatoal. Il numero 10 del mondo ha dato così forfait alAtp 500 didella prossima settimana. Ad annunciarlo gli organizzatori delolandese, che non avranno in tabellone nemmeno il numero 2 Atp, il russo Daniil Medvedev, che ha rinunciato.

