Sileri: “Nuove misure per la scuola tappa intermedia verso ulteriori alleggerimenti” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le semplificazioni delle regole per la scuola e la didattica a distanza misure, varate ieri dal Governo, "sono una tappa intermedia verso ulteriori alleggerimenti, che verranno assunti in parallelo col miglioramento della situazione epidemiologica e con l'incremento della copertura vaccinale tra i bambini e gli adolescenti”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le semplificazioni delle regole per lae la didattica a distanza, varate ieri dal Governo, "sono una, che verranno assunti in parallelo col miglioramento della situazione epidemiologica e con l'incremento della copertura vaccinale tra i bambini e gli adolescenti”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sileri: “Nuove misure per la scuola tappa intermedia verso ulteriori alleggerimenti” - ItaTvfan : Una a #la7 #omnibusla7 Tele #Draghi, suppongo giornalista, ha giustificato la NUOVA discriminazione introdotta dal… - ItaTvfan : Introdotte NUOVE APERTURE per il mese di febbraio da #Draghi #Speanza #Sileri se hai <18 anni e NON sei 3 volte… - ItaTvfan : Cmq gira che ti rigira #Draghi #Speranza e #Sileri le hanno chiamate aperture...ma sono nuove limitazioni per i… - _V1111V_ : RT @DianaLanciotti: Nuove testimonianze di medici vittime di soprusi in nome delle “regole” #anticovid -