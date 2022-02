Sileri non ha detto che Amadeus potrebbe presentare questo Sanremo da positivo asintomatico (Di giovedì 3 febbraio 2022) Perché Sanremo è Sanremo anche per quanto riguarda le bufale. Così una dichiarazione rilasciata da Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a Metropolis, il podcast di Repubblica, è stata artatamente isolata dal suo contesto originario, venendo sfruttata per una sorta di propaganda no-vax sui social network. Infatti, i meme pubblicati da alcuni “influencer” molto seguiti sulle tematiche della gestione della pandemia e dell’emergenza sanitaria sembrano fatti apposta per aumentare l’indignazione degli utenti. Secondo questi meme estrapolati dal contesto, Sileri avrebbe detto: «Un conduttore può presentare Sanremo anche da positivo asintomatico». Detta così, la frase potrebbe sembrare riferita al Festival di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Perchéanche per quanto riguarda le bufale. Così una dichiarazione rilasciata da Pierpaolo, viceministro della Salute, a Metropolis, il podcast di Repubblica, è stata artatamente isolata dal suo contesto originario, venendo sfruttata per una sorta di propaganda no-vax sui social network. Infatti, i meme pubblicati da alcuni “influencer” molto seguiti sulle tematiche della gestione della pandemia e dell’emergenza sanitaria sembrano fatti apposta per aumentare l’indignazione degli utenti. Secondo questi meme estrapolati dal contesto,avrebbe: «Un conduttore puòanche da». Detta così, la frasesembrare riferita al Festival di ...

Advertising

Giorgiolaporta : #Sileri non è un opinionista ma un rappresentante del Governo. #Draghi si assuma la responsabilità di averlo in squ… - NicolaPorro : ?? L'affondo del sottosegretario alla Salute #Sileri contro i non vaccinati (VIDEO) ???? - Adnkronos : #Sileri torna sul suo intervento a #dimartedì: 'Non c'è nessuna volontà di introdurre ulteriori restrizioni'. - tabixx82 : RT @stopcensura2020: Virginia Raggi vuole l’espulsione di Sileri dal M5s: “Frasi indegne contro i non vaccinati” - notinmyname94 : RT @MZampedroni: Virginia Raggi chiede l’espulsione di Sileri dal M5s: “Frasi indegne contro i non vaccinati” BRAVA VIRGINIA! -