Sicilia | Musumeci | ' grazie per sostegno Meloni | dai territori si può ricostruire il centrodestra'

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Giorgia Meloni e FdI per le parole pronunciate a sostegno del buongoverno di questi anni, che è stato improntato ai principi sani della coerenza comportamentale, della legalità sostanziale e della ricerca continua del bene comune. Anni difficili, nel mezzo di una crisi sanitaria ed economica, per una Regione del Mezzogiorno, con un tasso di povertà e disoccupazione tra i più alti d'Europa. Nonostante questo siamo stati capaci di spendere risorse, di promuovere azioni a sostegno delle imprese e di guardare ai più giovani e alla loro formazione". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo l'endorsement della leader di Fratelli d'Italia. L'apprezzamento pubblico di Giorgia Meloni e dei vertici di FdI è arrivato ieri a ...

