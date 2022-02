Si chiama Yuliya Gerasymova la campionessa di pallavolo vince anche su TIK TOK con un video da 90 milioni di visite

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ragazza del giorno. La leader della squadra nazionale ucraina Yulia Gerasimova è una mora snella con un sorriso incredibileè una pallavolista ucraina nata il 15 settembre 1989 a Odessa ed È alta 1,85 m e gioca sul palo centrale, oggi diventata una delle pallavoliste più famose del web, con oltre 50di visualizzazioni è una vera star di TIK TOK, ma cosa sappiamo di lei? forse oggi sappiamo che il suo gesto la resa popolare in tutto il pianeta, Yulia è una donna di una bellezza unica e sorriso spontaneo. Click to view slideshow. Oggi, 28 agosto, la squadra difemminile dell’Ucraina giocherà una partita degli 1/8 di finale del Campionato Europeo contro la squadra della Polonia. Secondo i bookmaker, i polacchi sono i favoriti indiscussi dell’incontro. Tuttavia, le nostre ragazze ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : chiama Yuliya

La Stampa

C'è poi la capotreno (Aug), una russa mascolina dalla faccia severa che sorveglia l'... Laura laad ogni fermata del treno " inutilmente, perché Irina è nel suo altrove - e ne conserva il ...SiKefir ed è un gatto bianco che è diventato famoso in rete grazie alla sua grossa taglia. Il felino vive in Russia con la sua proprietaria, e non c'è voluto molto tempo perché le sue foto ...