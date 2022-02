Shoah, consigliera comunale di Fdi non legge i nomi dei deportati: “Ero in ritardo, non capivo di cosa parlavano”. Segre: “Si commenta da sé” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un nome ciascuno, un consigliere dopo l’altro, per ricordare i deportati nei campi di sterminio di Auschwitz. Era l’iniziativa organizzata nell’assemblea del municipio di Massarosa, in provincia di Lucca, paese della Versilia a poche decine di chilometri da Sant’Anna di Stazzema, dove i nazisti si resero protagonisti – con la complicità dei fascisti locali – di uno degli eccidi più efferati tra le centinaia che compirono durante la loro occupazione in Italia. Il nome, la data di nascita, il luogo e la data della morte: così i consiglieri hanno ricordato, in particolare, le vittime della deportazione. Ma a un certo punto il ricordo si è interrotto perché quando è arrivato il turno della consigliera Michela Dell’Innocenti, eletta nelle liste di Fratelli d’Italia, questa ha alzato lo sguardo dal cellulare e ha risposto “Io passo”, come se stesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un nome ciascuno, un consigliere dopo l’altro, per ricordare inei campi di sterminio di Auschwitz. Era l’iniziativa organizzata nell’assemblea del municipio di Massarosa, in provincia di Lucca, paese della Versilia a poche decine di chilometri da Sant’Anna di Stazzema, dove i nazisti si resero protagonisti – con la complicità dei fascisti locali – di uno degli eccidi più efferati tra le centinaia che compirono durante la loro occupazione in Italia. Il nome, la data di nascita, il luogo e la data della morte: così i consiglieri hanno ricordato, in particolare, le vittime della deportazione. Ma a un certo punto il ricordo si è interrotto perché quando è arrivato il turno dellaMichela Dell’Innocenti, eletta nelle liste di Fratelli d’Italia, questa ha alzato lo sguardo dal cellulare e ha risposto “Io passo”, come se stesse ...

