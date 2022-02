Serie C, cambia l’orario in undici partite dell’ottava giornata del girone di ritorno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le variazioni degli orari di undici partite di Serie C nell'ottava giornata del girone di ritorno. Ci sono Catania e Catanzaro Leggi su mediagol (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le variazioni degli orari didiC nell'ottavadeldi. Ci sono Catania e Catanzaro

Advertising

tonynapoli71 : “La statura di un uomo è misurata dalla statura delle cose che lo fanno arrabbiare.” Arrabbiamoci per le cose serie… - Mediagol : Serie C, cambia l’orario in undici partite dell’ottava giornata del girone di ritorno - pistoiasport : Pistoiese, gli orari della stagione: cambia quello della gara a Teramo - PiacenzaSera : Piacenza, cambia data il match con la Juve Under 23: si gioca il 17 febbraio - Cambio di data per il match di Serie… - Oigres1982 : @OSVLDOPIERO @tuttonapoli Cambia sport Anzi cambia cervello Solo nu s...z può parlare di serie B con questo Napoli -