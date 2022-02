Serie B: Francesca Michielin gestisce per un giorno il profilo Instagram della Lega (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Lega Serie B nei giorni scorsi attraverso un post sui social aveva fatto un appello alla cantante Francesca Michielin, chiedendole di salutare la Serie cadetta dal palco dell’Ariston. La cantante, che al Festival di Sanremo 2022 è presente in qualità di direttrice d’orchestra per Emma, è una grande appasionata di calcio. Dopo una Serie di interazioni social, Lega e Michielin, hanno stretto un rapporto ancora più solido, culminato nella giornata di giovedì 3 febbraio. L’account ufficiale Instagram della Lega B infatti, nella suddetta giornata, è in mano alla cantante. La 26enne sta postando varie storie coinvolgendo i follower dell’account e spiegando come nasce il proprio rapporto con la ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) LaB nei giorni scorsi attraverso un post sui social aveva fatto un appello alla cantante, chiedendole di salutare lacadetta dal palco dell’Ariston. La cantante, che al Festival di Sanremo 2022 è presente in qualità di direttrice d’orchestra per Emma, è una grande appasionata di calcio. Dopo unadi interazioni social,, hanno stretto un rapporto ancora più solido, culminato nella giornata di giovedì 3 febbraio. L’account ufficialeB infatti, nella suddetta giornata, è in mano alla cantante. La 26enne sta postando varie storie coinvolgendo i follower dell’account e spiegando come nasce il proprio rapporto con la ...

