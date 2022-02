Sergio Ramos, tutto ok? L’esperienza al PSG è da incubo! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come il cambia il mondo in così poco tempo. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un suo declino così rapido, ma a quanto pare il tempo è davvero tiranno. Sergio Ramos, Campione del Mondo, Pluricampione d’Europa con la sua Spagna, all’età di quasi 36 anni pare stia vivendo la fase calante della sua carriera. Certo, già nella stagione precedente, quando vestiva ancora la camiseta blanca, l’ex capitano del Real Madrid era stato vittima di tantissimi stop. Situazione che di fatto ha minato le trattative per un eventuale rinnovo di contratto con il club madrileno. Ma in questa prima parte d’annata col PSG, Sergio è riuscito a scendere in campo appena 4 volte. Un dato spaventoso, considerando la cifra offerta allo stesso giocatore per accettare il suo trasferimento in Francia. I 15 mln netti all’anno stanno rappresentando un ... Leggi su zon (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come il cambia il mondo in così poco tempo. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un suo declino così rapido, ma a quanto pare il tempo è davvero tiranno., Campione del Mondo, Pluricampione d’Europa con la sua Spagna, all’età di quasi 36 anni pare stia vivendo la fase calante della sua carriera. Certo, già nella stagione precedente, quando vestiva ancora la camiseta blanca, l’ex capitano del Real Madrid era stato vittima di tantissimi stop. Situazione che di fatto ha minato le trattative per un eventuale rinnovo di contratto con il club madrileno. Ma in questa prima parte d’annata col PSG,è riuscito a scendere in campo appena 4 volte. Un dato spaventoso, considerando la cifra offerta allo stesso giocatore per accettare il suo trasferimento in Francia. I 15 mln netti all’anno stanno rappresentando un ...

Advertising

Damiano_Dak90 : @BisInterista Donnarumma, Brozovic, Kessie, Dybala, Insigne, Auba, Messi, Alaba, Kroos, Sergio Ramos... Sta diventa… - zachhlovesuu : messi Iniesta sergio ramos - MaxPollard92 : @jordyinit Lionel Messi, Sergio Ramos, Frank Lampard - luchino_____ : @in3ViTaBiL3 @ricofede0 @ErV0j @HalaMadridITALY @Xenobrigatismo @Samuele @CorriereGranata Sicuramente lui ha fatto… - lessesslazio : Me raccomando sabato prendiamocola con Sarri che deve mette Patric e Radu come centrali di difesa e lascia in panch… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos Psg, cosa sta succedendo con Sergio Ramos Commenta per primo Non è ancora pronto Sergio Ramos . Il difensore del Psg è fermo per uno stiramento al polpaccio e non si è allenato oggi con i compagni. Secondo quanto riferito da RMC Sport la sua presenza per la partita di Champions ...

Carvajal: 'Gli infortuni mi hanno reso più irritabile. Mbappé potrebbe venire al Real' Dagli aspetti personali, con la recente guarigione dal coronavirus, fino alla stagione con i Blancos e la sfida di Champions League che metterà la squadra di Ancelotti contro il Psg di Sergio Ramos e ...

Psg, cosa sta succedendo con Sergio Ramos Calciomercato.com Sergio Ramos, tutto ok? L’esperienza al PSG è da incubo! Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un suo declino così rapido, ma a quanto pare il tempo è davvero tiranno. Sergio Ramos, Campione del Mondo, Pluricampione d’Europa con la sua Spagna, all’età ...

Psg, cosa sta succedendo con Sergio Ramos Sport - Commenta per primo Non è ancora pronto Sergio Ramos . Il difensore del Psg è fermo per uno stiramento al polpaccio e non si è allenato oggi con i compagni. Secondo quanto riferito da RMC Sport ...

Commenta per primo Non è ancora pronto. Il difensore del Psg è fermo per uno stiramento al polpaccio e non si è allenato oggi con i compagni. Secondo quanto riferito da RMC Sport la sua presenza per la partita di Champions ...Dagli aspetti personali, con la recente guarigione dal coronavirus, fino alla stagione con i Blancos e la sfida di Champions League che metterà la squadra di Ancelotti contro il Psg die ...Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un suo declino così rapido, ma a quanto pare il tempo è davvero tiranno. Sergio Ramos, Campione del Mondo, Pluricampione d’Europa con la sua Spagna, all’età ...Sport - Commenta per primo Non è ancora pronto Sergio Ramos . Il difensore del Psg è fermo per uno stiramento al polpaccio e non si è allenato oggi con i compagni. Secondo quanto riferito da RMC Sport ...