Senegal-Egitto in tv: data, orario e diretta streaming finale Coppa d’Africa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Senegal-Egitto è la finale della Coppa d’Africa 2022. La selezione dei Leoni di Teranga hanno staccato il pass battendo il Burkina Faso nella prima semifinale, mentre i faraoni hanno superato il Camerun nella seconda semifinale. E così, a giocarsi il trofeo nell’atto conclusivo saranno due delle candidate di inizio competizione. Appuntamento fissato per le ore 20.00 di domenica 6 febbraio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Discovery. diretta testuale, infine, su Sportface.it. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022)è ladella2022. La selezione dei Leoni di Teranga hanno staccato il pass battendo il Burkina Faso nella prima semi, mentre i faraoni hanno superato il Camerun nella seconda semi. E così, a giocarsi il trofeo nell’atto conclusivo saranno due delle candidate di inizio competizione. Appuntamento fissato per le ore 20.00 di domenica 6 febbraio,tv non disponibile,su Discovery.testuale, infine, su Sportface.it. SportFace.

Advertising

MarcoEs08344654 : RT @1926_cri: Camerun-Egitto 1-3 dopo i calci di rigori. Finale per il 3° posto Burkina Faso-Camerun sabato alle 20. Finale Senegal-Egitt… - angelro98222847 : #CameroonVsEgypt #coppadafrica Il Camerun piange, Egitto in finale contro il Senegal. 0-0 dopo 120 min. passa ai… - liviorozi : RT @nonleggerlo: Eliminato ai rigori il Camerun di Onana e Anguissa, la finale della Coppa d'Africa sarà Senegal vs. Egitto (Mané e Koul… - Zincoritorna : Che la finale fosse Senegal Egitto era scontato. Questo perché Mane e Salah devono giocare a breve contro l’Inter.… - NoiSolonoi19 : RT @nonleggerlo: Eliminato ai rigori il Camerun di Onana e Anguissa, la finale della Coppa d'Africa sarà Senegal vs. Egitto (Mané e Koul… -