«Se volete che il calcio rimanga alle Olimpiadi, abbandonate i piani per la Coppa del Mondo biennale» (Di giovedì 3 febbraio 2022) La proposta del Mondiale ogni due anni, che la Fifa continua a rilanciare, non piace neanche al Comitato Olimpico Internazionale. Lo ha fatto sapere al Times un membro del Cio stesso, che però ha preferito rimanere anonimo. Nel linguaggio del Cio il messaggio alla Fifa è molto più chiaro di quello che sembra: se volete che il calcio rimanga alle Olimpiadi, allora abbandonate i piani per la Coppa del Mondo biennale A fare eco alla dichiarazione riportata dal Times il presidente dei Comitati olimpici nazionali africani, Mustapha Berraf. Secondo il dirigente algerino «Il Mondiale biennale creerebbe danni incommensurabili a tutto il Mondo dello sport. I calciatori – ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) La proposta del Mondiale ogni due anni, che la Fifa continua a rilanciare, non piace neanche al Comitato Olimpico Internazionale. Lo ha fatto sapere al Times un membro del Cio stesso, che però ha preferito rimanere anonimo. Nel linguaggio del Cio il messaggio alla Fifa è molto più chiaro di quello che sembra: seche il, alloraper ladelA fare eco alla dichiarazione riportata dal Times il presidente dei Comitati olimpici nazionali africani, Mustapha Berraf. Secondo il dirigente algerino «Il Mondialecreerebbe danni incommensurabili a tutto ildello sport. I calciatori – ha ...

Il CIO è pronto a togliere il calcio dalle Olimpiadi ... 'Nel linguaggio del CIO il messaggio alla FIFA è molto più chiaro di quello che sembra: se volete che il calcio rimanga alle Olimpiadi, allora abbandonate i piani per la Coppa del Mondo biennale'. ...

Il CIO è contro il Mondiale ogni due anni e si prepara a togliere il calcio dalle Olimpiadi Il CIO vuole togliere il calcio dalle Olimpiadi. Qualora, però, la FIFA decidesse di sistemare il Mondiale ogni due anni. La notizia arriva direttamente dal The Times, che ha intervistato un membro ...

