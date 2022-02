“Se fate screenshot alle chat di Messenger arriva la notifica” | le parole di Mark Zuckerberg

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci sono svariati motivi per i quali tutti, o quasi tutti, si sono ritrovati a fare unodi una conversazione scritta. Ebbene, su Facebookcambiano le cose e lo dice. A riportare la notizia è l’Independent. “Nuovo aggiornamento per ledicrittograend-to-end in modo da ricevere unase qualcuno cattura lodi un messaggio che scompare”. Insomma sarà possibile scegliere se riceverequando qualcuno fa una fotoconversazioni, solo in caso si tratti di quelle crittograend-to-end. Sempre in questesono state introdotti GIF, adesivi e reazioni. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Il Fatto Quotidiano

'Nuovo aggiornamento per le chat di Messenger crittografate end - to - end in modo da ricevere una notifica se qualcuno cattura lodi un messaggio che scompare', ha scritto Zuckerberg ...Volate a sud - ovest nella posizione indicata qui sotto nello. 15. Continuate a sud - ... È molto facile cadere e perdere i sensi quindiattenzione. Prendete questa Fiammella poi ...Facebook, arriva l'annuncio di Mark Zuckerberg: "Non fate screenshot alle chat di Messenger". Ecco per quale motivo Foto PixaBay.com Facebook, arriva l’annuncio di Mark Zuckerberg: “Non fate screensho ...Fare uno screenshot della conversazione alla quale si sta partecipando su Messenger senza che l’altro utente se ne accorga non sarà più possibile. Con uno dei prossimi aggiornamenti della piattaforma ...