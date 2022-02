Scuolabus con 50 bambini dirottato e incendiato: confermata la condanna a 19 anni per l'autista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Diventa definitiva la condanna a 19 anni di reclusione per Ousseynou Sy, l'autista di origini senegalesi che nel marzo 2019 dirottò e incendiò il bus di una scuola di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella. I supremi giudici hanno... Leggi su europa.today (Di giovedì 3 febbraio 2022) Diventa definitiva laa 19di reclusione per Ousseynou Sy, l'di origini senegalesi che nel marzo 2019 dirottò e incendiò il bus di una scuola di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella. I supremi giudici hanno...

