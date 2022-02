Scuola | Pd | bene nuove norme Covid | ora ristori educativi

Advertising

marcodimaio : Bene i provvedimenti approvati dal Govero: sulla scuola si semplificano le regole sulla quarantena, grazie anche al… - xyoongx : boh non so più che fare non gli va mai bene niente basta cambio scuola - Franciscktrue : RT @Milo_Meelow: @lina_galore alle 9.30 ricevuta segnalazione episodio transfobico a scuola contro una ragazzina trans accolta da “sciau be… - imsorryjude : RT @Milo_Meelow: @lina_galore alle 9.30 ricevuta segnalazione episodio transfobico a scuola contro una ragazzina trans accolta da “sciau be… - CarmeloMontana2 : RT @francofontana43: Alternanza scuola lavoro Domani la protesta in piazza. Ora Lamorgese li vuole tutelare. Dice. Ma gli studenti fanno be… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola bene

"Il consiglio dei ministri ieri ha chiuso approvando delle misure sullache alcuni di noi chiedevano da tempo. Nelle settimane scorse il Pd aveva presentato degli ... Quindiquesti ...Alla fine il Ministero ha deciso lo svolgimento dell'esame di Stato per lasecondaria: tornano le prove scritte, e gli non ci stanno. Il motivo per cui i liceandi non hanno presoquesta ...Quindi bene questi provvedimenti ... e di arricchimento che che mirano a colmare i gap dovuti alla perdita di scuola in presenza, con un coinvolgimento molto forte del Terzo Settore.Alla fine il Ministero ha deciso lo svolgimento dell’esame di Stato per la scuola secondaria: tornano le prove scritte, e gli studenti non ci stanno. Il motivo per cui i liceandi non hanno preso bene ...