Scuola, nuove regole quarantena: quando si va in dad e cosa succede agli studenti vaccinati (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Scuola cambia le proprie regole. Come annunciato dal premier Draghi, in seguito alla cabina di regia è passata la linea aperturista secondo la quale a partire da lunedì 7 febbraio con un massimo di cinque studenti positivi nella stessa classe non succederà nulla, indipendentemente dal fatto che gli studenti siano o meno vaccinati, mentre a partire dal sesto caso contemporaneo in avanti, si passerà alla dad, vale a dire la didattica a distanza, ma soltanto per gli studenti non vaccinati, mentre chi è in “regola” con la vaccinazione continuerà a seguire le lezioni in presenza in modo regolare. cosa cambia per i vaccinati Passa anche la mozione per portare da dieci a cinque giorni la quarantena degli ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lacambia le proprie. Come annunciato dal premier Draghi, in seguito alla cabina di regia è passata la linea aperturista secondo la quale a partire da lunedì 7 febbraio con un massimo di cinquepositivi nella stessa classe nonrà nulla, indipendentemente dal fatto che glisiano o meno, mentre a partire dal sesto caso contemporaneo in avanti, si passerà alla dad, vale a dire la didattica a distanza, ma soltanto per glinon, mentre chi è in “regola” con la vaccinazione continuerà a seguire le lezioni in presenza in modo regolare.cambia per iPassa anche la mozione per portare da dieci a cinque giorni ladegli ...

Advertising

elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - MediasetTgcom24 : Scuola, la Lega non vota nuove norme: 'Discriminano non vaccinati' #scuola - Agenzia_Ansa : Ok del Cts alla quarantena dimezzata da 10 a 5 giorni per gli studenti contatto stretto di un positivo ma non vacci… - MutiLeonilde : RT @agorarai: Buongiorno e bentornati ad #agorarai. Mentre proseguono le tensioni nei partiti, il governo approva le nuove misure covid su… - GraziaMontefal2 : RT @elenabonetti: Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I ragazz… -