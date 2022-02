Scuola, Lega non vota decreto: “Discrimina tra bambini vaccinati e non” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Strappo della Lega, che non vota il decreto su Covid e Scuola: “Discrimina tra bambini vaccinati e non“. Ieri il Cdm ha approvato il dl con le nuove misure anti Covid per la Scuola e sulla durata del green pass ma senza il voto dei ministri leghisti. Stop quindi alle restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato (lockdown solo per i non vaccinati). Validità “indefinita” (ossia illimitata) per il green pass per chi ha fatto tre dosi. Sul fronte della Scuola, poi, i vaccinati non andranno più in Dad. Strappo della Lega, che non vota il decreto sulla Scuola: “Discrimina tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Strappo della, che nonilsu Covid e: “trae non“. Ieri il Cdm ha approvato il dl con le nuove misure anti Covid per lae sulla durata del green pass ma senza il voto dei ministri leghisti. Stop quindi alle restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato (lockdown solo per i non). Validità “indefinita” (ossia illimitata) per il green pass per chi ha fatto tre dosi. Sul fronte della, poi, inon andranno più in Dad. Strappo della, che nonilsulla: “tra ...

borghi_claudio : È un tramonto ma potrebbe essere una nuova alba. Lega non vota le deliranti norme discriminatorie sulla scuola. La… - MediasetTgcom24 : Scuola, la Lega non vota nuove norme: 'Discriminano non vaccinati' #scuola - petergomezblog : Draghi “riparte”? La Lega non vota le norme sulla dad: “Discriminano i non vaccinati”. Giorgetti diserta il Cdm e i… - Menanni1 : RT @IlPrimatoN: I ministri leghisti non votano in Cdm - Maria11688076 : RT @sarabanda_: GOVERNO. Ieri in CdM la Lega nn vota provvedimenti sulla Scuola e Giorgetti non partecipa nemmeno. Salvini va da Franco a c… -