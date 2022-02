Scuola, Bianchi “Nessuna discriminazione con le nuove norme” (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per la Scuola dell'infanzia siamo passati a 5 casi entro 5 giorni, solo dopo il quinto caso si chiude. Una situazione molto difficile da trovare. Cinque casi entro 5 giorni per la quarantena anche per la Scuola primaria, parliamo di non vaccinati. Con le superiori invece la quarantena scatta dopo due casi. Dobbiamo dare un segnale, il decreto non vuole e non può essere una norma discriminatoria, anche perchè è molto difficile arrivare a 5 casi in 5 giorni in una classe, quindi difficilmente si raggiungerà questa situazione”. Così Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, a Rainews24.“La discussione in Consiglio dei Ministri è stata serena, la norma non è discriminatoria, ma è un segno di ripartenza. Ci muoviamo su un percorso di riapertura e normalità che si basa sulla responsabilità. E la tutela può essere data ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per ladell'infanzia siamo passati a 5 casi entro 5 giorni, solo dopo il quinto caso si chiude. Una situazione molto difficile da trovare. Cinque casi entro 5 giorni per la quarantena anche per laprimaria, parliamo di non vaccinati. Con le superiori invece la quarantena scatta dopo due casi. Dobbiamo dare un segnale, il decreto non vuole e non può essere una norma discriminatoria, anche perchè è molto difficile arrivare a 5 casi in 5 giorni in una classe, quindi difficilmente si raggiungerà questa situazione”. Così Patrizio, ministro dell'Istruzione, a Rainews24.“La discussione in Consiglio dei Ministri è stata serena, la norma non è discriminatoria, ma è un segno di ripartenza. Ci muoviamo su un percorso di riapertura e normalità che si basa sulla responsabilità. E la tutela può essere data ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, Bianchi: “Non c’è attitudine discriminatoria da parte del governo nei confronti degli studenti” - repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - Tg1Rai : Le cerimonie per non dimenticare l'orrore della #Shoah. “Ogni giorno è il #GiornodellaMemoria”, ha detto la senatri… - twittingelenaa : RT @madforfree: Imperdibile conferenza di @ProfPBianchi e @robersperanza su scuola, vaccini, green pass. Bisogna ascoltare attentamente le… - antbar12 : RT @madforfree: Imperdibile conferenza di @ProfPBianchi e @robersperanza su scuola, vaccini, green pass. Bisogna ascoltare attentamente le… -