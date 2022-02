Scomparso dalla televisione: Stefano Bettarini spiega il motivo della sua assenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è una spiegazione sul perché Stefano Bettarini ha scelto di fare dietro front e abbandonare per sempre, forse, il mondo della televisione. In molti si sono chiesti che fine avesse… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è unazione sul perchéha scelto di fare dietro front e abbandonare per sempre, forse, il mondo. In molti si sono chiesti che fine avesse… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robertosaviano : Questo frame non è mai scomparso dalla mia mente. I bambini che mostrano il marchio del tatuaggio. Lo fanno con dil… - Regione_Abruzzo : RT @Emergenza24: URGENTE - SI CHIEDE LA MASSIMA CONDIVISIONE [02.02-16:50] #Treviso è #SCOMPARSO Italo Varisco dalla mattina di oggi in zon… - bMazzalovo : RT @Emergenza24: URGENTE - SI CHIEDE LA MASSIMA CONDIVISIONE [02.02-16:50] #Treviso è #SCOMPARSO Italo Varisco dalla mattina di oggi in zon… - FabrizioGRIMA : RT @robertosaviano: Questo frame non è mai scomparso dalla mia mente. I bambini che mostrano il marchio del tatuaggio. Lo fanno con diligen… - Leonard10609456 : RT @Emergenza24: URGENTE - SI CHIEDE LA MASSIMA CONDIVISIONE [02.02-16:50] #Treviso è #SCOMPARSO Italo Varisco dalla mattina di oggi in zon… -