Sciopero scuola lunedì 7 febbraio, una mail avvisa tutti genitori: la mobilitazione interesserà il personale docente e ATA (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come se già non bastassero le mille problematiche legate ai contagi, tamponi, dicenti novax, ecc. ora, per la 'gioia' di tutti noi genitori – che se non ne avessimo già abbastanza di problemi – la scuola oggi comunica l'ennesima 'rogna: lunedì si sciopera! Come spiega la mail inviata a tutti i genitori: "In riferimento allo Sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di Sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: DATA, DURATA DELLO Sciopero E personale INTERESSATO lo Sciopero si svolgerà nel giorno 07 ...

