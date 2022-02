Sciopero, il 4 febbraio il trasporto locale si ferma per 4 ore: gli orari nelle principali città (Di giovedì 3 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio 2022 nuovo Sciopero dei trasporti locali. L’Unione sindacale di base Lavoro privato (Usb) ha proclamato una mobilitazione di 4 ore che sarà organizzata territorialmente. A Milano per ATM lo Sciopero potrebbe interessare le linee tra le 8:45 e le 12:45. Un orario simile potrebbe interessare anche l’Atac di Roma, mentre a Napoli Anm farà Sciopero dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Le motivazioni dello Sciopero si leggono sul sito della Usb: i lavoratori del trasporto pubblico locale, si legge, sono “vittime sacrificali di un indecoroso balletto di provvedimenti contraddittori, in assenza di controlli e protezioni contro il contagio, sullo sfondo di un panorama di aziende allo sfascio per precise volontà politiche”. Usb protesta poi contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Venerdì 42022 nuovodei trasporti locali. L’Unione sindacale di base Lavoro privato (Usb) ha proclamato una mobilitazione di 4 ore che sarà organizzata territorialmente. A Milano per ATM lopotrebbe interessare le linee tra le 8:45 e le 12:45. Uno simile potrebbe interessare anche l’Atac di Roma, mentre a Napoli Anm faràdalle ore 11.30 alle ore 15.30. Le motivazioni dellosi leggono sul sito della Usb: i lavoratori delpubblico, si legge, sono “vittime sacrificali di un indecoroso balletto di provvedimenti contraddittori, in assenza di controlli e protezioni contro il contagio, sullo sfondo di un panorama di aziende allo sfascio per precise volontà politiche”. Usb protesta poi contro ...

