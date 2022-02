Sci alpino | Pechino 2022 | le speranze di medaglia dell’Italia Slalom donne unica gara senza chance

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo sciè la disciplina regina delle Olimpiadi Invernali e asarà un ago della bilancia decisivo per le ambizioni. La posizione del medagliere e comunque il giudizio complessivo dei Giochi azzurri passeranno proprio dai risultati degli sciatori del Bel Paese. Una squadra competitiva in ogni specialità, con lache potrebbe arrivare ad ogni, escluso lofemminile, con punte di diamante pronte a mettersi al collo lad’oro. Sarà un’Italia a tutta velocità, visto che da discesa libera e superG femminile si attendono i migliori risultati. Sofia Goggia e Federica Brignone si presentano al cancelletto di partenza come leda battere nelle due specialità. Sulla bergamasca pende ...

E' una pista che mi piace, bisogna sempre essere in movimento e spingere una curva dopo l'altra, sono pochi i punti scorrevoli, mi sono trovato bene. Non ho pensato a quello che voglio fare, bensì a ...Lo sci alpino è la disciplina regina delle Olimpiadi Invernali e a Pechino 2022 sarà un ago della bilancia decisivo per le ambizioni dell'Italia. La posizione del medagliere e comunque il giudizio ...Non è un caso che nel corso di questa prima prova gli errori siano stati molteplici. Poco brillante in questo contesto è stato Dominik Paris : 27° a 189 (senza aver saltato alcuna porta). Paris, come ...