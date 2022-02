Advertising

Gazzetta_it : #Ciclismo Saudi Tour all’olandese: colpo Groenewegen nella terza tappa - Cyclingtimenews : #SaudiTour ?? Primo successo in maglia Bike Exchange per Dylan #Groenewegen - SimoneMattei9 : RT @SpazioCiclismo: Prima vittoria in maglia BikeExchange-Jayco per Dylan Groenewegen, che ha conquistato la terza tappa del #SaudiTour htt… - SpazioCiclismo : Le immagini dell’ultimo chilometro della terza tappa del #SaudiTour - Cicloweb_it : .@GroenewegenD più forte del vento, al #SaudiTour batte @McLAYDan e @CalebEwan. @alberto_dainese quinto -

Ultime Notizie dalla rete : Saudi Tour

Eurosport IT

Colpo di Dylan Groenewegen. L'olandese domina la volata che decide la terza tappa del, la Tayma Hadaj Well - Alula Old Town di 181,2 km. Prima vittoria stagionale per lui e per la BikeExchange Jayco. Il 28enne ha sfruttato alla perfezione il lavoro dei compagni di squadra ...IlInternational, terzo evento dell'Asian2022, garantirà un montepremi di 5.000.000 di dollari e vanterà un field super. A difendere il titolo sarà l'americano Dustin Johnson . L'...Australian flyer Caleb Ewan has delivered another astonishing demonstration of his sprinting prowess but still came up just short in the third stage of the Saudi Tour. Ewan, who won the opening stage ...READ | JUSTIN HARDING SOOTHES DUBAI DISAPPOINTMENT WITH MASSIVE CHEQUE The revelation comes amid talk that multiple players signed non-disclosure agreements regarding the Saudi Golf League ... ranks ...