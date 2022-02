(Di giovedì 3 febbraio 2022)– Ieri notte gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato due pescatori abusivi, provenienti da altre regioni d’Italia, mettendo a segno il sequestro di un notevole quantitativo didi. Durante l’attività notturna di monitoraggio e contrasto alla pesca abusiva di echinodermi, i militari della Guardia Costiera individuavano i due sub intenti nella raccolta didilungo il litorale di. Dopo un lungo appostamento, durato sino alle prime luci dell’alba, la Guardia Costiera fermava all’atto dello sbarco i due pescatori di frodo, provvedendo al sequestro di circa 12.000die di tutta l’attrezzatura subacquea utilizzata, ...

ilfaroonline : Santa Marinella: arrivano per razziare ricci di mare ma tornano a casa senza pinne e mute - candycronuts : @tassoroscia Santa Marinella quanto era stata robbata?? - tassoroscia : voglio tornare ad un anno fa quando non conoscevo praticamente nessuno e dicevo ma che bella santa marinella E POI… - AntonioBonaser2 : RT @SkyTG24: Sequestrati 12mila ricci di mare a due pescatori di frodo - ParisGi01381224 : RT @SkyTG24: Sequestrati 12mila ricci di mare a due pescatori di frodo -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Marinella

RomaToday

, furgone in fiamme davanti al centro anziani del Maiorca - di Beatrice Pucci Paura in queste ore a. Un furgoncino ha preso immediatamente fuoco mentre stava transitando ...... 101 a Ladispoli; 4 a Magliano Romano; 39 a Manziana; 7 a Mazzano; 23 a Morlupo; 1 a Nazzano; 1 a Ponzano; 33 a Riano; 19 a Rignano; 16 a Sacrofano; 11 a Sant'Oreste; 50 a; 13 a Tolfa;...SANTA MARINELLA – Ieri notte gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato due pescatori abusivi, provenienti da altre Regioni d’Italia, mettendo a segno il ...Durante l’attività notturna di monitoraggio e contrasto alla pesca abusiva di echinodermi, i militari della Guardia Costiera individuavano i due sub intenti nella raccolta di ricci di mare lungo il ...