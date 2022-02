Sanremo, serve il tampone per fare il tampone: i dettagli della follia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – A Sanremo si fa il tampone, ma per fare il tampone. Sembra un gioco di parole e invece è la realtà descritta dall’Agi. A Sanremo tampone per entrare, e per accedere a ulteriore test Sanremo e il tampone, o meglio l’Odissea. La innocua variante Omicron (salvo casi rarissimi e nemmeno conteggiati) è in calo, ma nella città ligure le restrizioni sono ancora peggio dei primi lockdown di marzo 2020. Per entrare nei luoghi del Festival arrivano ad essere necessari non uno, non due ma ben tre tamponi. Solo per non essere esclusi. Esempio, la sala tampa: occorre un tampone da casa non oltre le 48 ore antecedente: questo solo per entrare in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Asi fa il, ma peril. Sembra un gioco di parole e invece è la realtà descritta dall’Agi. Aper entrare, e per accedere a ulteriore teste il, o meglio l’Odissea. La innocua variante Omicron (salvo casi rarissimi e nemmeno conteggiati) è in calo, ma nella città ligure le restrizioni sono ancora peggio dei primi lockdown di marzo 2020. Per entrare nei luoghi del Festival arrivano ad essere necessari non uno, non due ma ben tre tamponi. Solo per non essere esclusi. Esempio, la sala tampa: occorre unda casa non oltre le 48 ore antecedente: questo solo per entrare in ...

Terza serata di Sanremo 2022 in diretta streaming: il 3 febbraio su RaiPlay Consigli per seguire la terza serata di Sanremo 2022 in diretta streaming con RaiPlay Dopo le dritte di ieri , dunque, serve un altro contributo per tutti affinché si possa seguire la terza serata di ...

A Sanremo serve un tampone per fare il tampone AGI - Agenzia Italia Per un grande pezzo serve un grande video: la grande bellezza di Truppi e Lettieri È uscita sui servizi in streaming la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia, la splendida canzone che Giovanni Truppi ha portato al Festival di Sanremo 2022 senza snaturare se stesso né la sua musica.

Sanremo, il trasporto privato: "Con il Festival troppi abusivi, più controlli" SANREMO-Aveva già creato ansia e paura nei commercianti, perplessità tra le fila dell'azienda sanitaria ligure, oggi il grido di allarme della categoria del trasporto privato di Ncc e bus turistici.

