Sanremo, perché tutti dicono Papalina? Ecco il regolamento del FantaSanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci sono quelli che guardano il Festival di Sanremo e ci sono quelli che lo seguono in attesa di un “Papalina” o di una “scapezzolata” da segnare al FantaSanremo 2022. Ma come lo è stato per Amadeus, così per molti altri è rimasto un mistero: perché dicono tutti “Papalina” e che cos’è il FantaSanremo? Il FantaSanremo è un gioco esattamente come il fantacalcio, però al posto dei calciatori si scommette sui cantanti e gli artisti in gara al Festival di Sanremo. Tranquilli, non si gioca con soldi veri, ma più goliardicamente con i baudi, una moneta speciale che si chiama così per rendere omaggio al grande Pippo Baudo. Il regolamento del gioco: come funziona il ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci sono quelli che guardano il Festival die ci sono quelli che lo seguono in attesa di un “” o di una “scapezzolata” da segnare al Fanta. Ma come lo è stato per Amadeus, così per molti altri è rimasto un mistero:” e che cos’è il Fanta? Il Fantaè un gioco esattamente come il fantacalcio, però al posto dei calciatori si scommette sui cantanti e gli artisti in gara al Festival di. Tranquilli, non si gioca con soldi veri, ma più goliardicamente con i baudi, una moneta speciale che si chiama così per rendere omaggio al grande Pippo Baudo. Ildel gioco: come funziona il ...

