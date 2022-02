Sanremo | monologo di Saviano | “Il silenzio favorisce le mafie”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Un lungo applauso ha accompagnato il ricordo che Amadeus ha voluto tributare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel trentesimo anniversario del loro assassinio. Sul palco dell'Ariston, per ricordare i due giudici, è arrivato lo scrittore Robertocon undi otto minuti dello scrittore Robertoper condannare la mafia. "Ildella politica, in Italia e in Europa - dice lo scrittore - finisce per favorire lee lasciare solo chi le contrasta. Se ognuno di noi prova a cambiare, forse, ce la faremo".