Sanremo, l'annuncio a sorpresa di Laura Pausini (Di giovedì 3 febbraio 2022) Protagonista del film "Piacere di Conoscerti" Laura Pausini, ieri sera 2 febbraio, è salita sul palco dell'Ariston come ospite. Dopo la sua esibizione canora ha anche parlato di un nuovo progetti. L'artista sarà protagonista del film "Piacere di Conoscerti – Laura", disponibile dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video. È nato da un'idea originale di Laura Pausini, scritto da Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Laura Pausini. Diretto da Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi. Il film è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Sinossi del film suLaura Pausini Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura ...

