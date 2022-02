Sanremo, la rivolta sui social contro la classifica: «Ma vi siete bevuti il cervello? Vergognatevi» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Esplode la rabbia del popolo web, «ma vi siete bevuti il cervello?». La prima classifica generale di Sanremo 2022 ha provocato una reazione incredibile sui social. Una valanga di commenti , proteste su proteste. «Che ci fanno la Rappresentante di Lista e Dargen D’Amico al terzo e quarto posto?». Un verdetto a dir poco discutibile. Peraltro, i più amati dai giovani finiscono dietro, da Irama a Sangiovanni. E Aka7even, che è sempre in vetta da mesi in qualsiasi hit, piomba addirittura in piena zona retrocessione. Ma anche i “classici” sono stati trattati male dalla sala stampa: Iva Zanicchi – che in sala ha avuto la standing ovation – è nella zona bassa. Sanremo, sui social è “guerra” «Vergognoso vedere Irama e Fabrizio Moro così indietro», sbotta P. su ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Esplode la rabbia del popolo web, «ma viil?». La primagenerale di2022 ha provocato una reazione incredibile sui. Una valanga di commenti , proteste su proteste. «Che ci fanno la Rappresentante di Lista e Dargen D’Amico al terzo e quarto posto?». Un verdetto a dir poco discutibile. Peraltro, i più amati dai giovani finiscono dietro, da Irama a Sangiovanni. E Aka7even, che è sempre in vetta da mesi in qualsiasi hit, piomba addirittura in piena zona retrocessione. Ma anche i “classici” sono stati trattati male dalla sala stampa: Iva Zanicchi – che in sala ha avuto la standing ovation – è nella zona bassa., suiè “guerra” «Vergognoso vedere Irama e Fabrizio Moro così indietro», sbotta P. su ...

SecolodItalia1 : Sanremo, la rivolta sui social contro la classifica: «Ma vi siete bevuti il cervello? Vergognatevi»… - greetmewithbye : comunque a mani basse devono vincere mahmood e blanco altrimenti sanremo si riempie di gente in rivolta con i forconi #Sanremo2022 - ann_amoabere : se checco non vince sanremo faccio la rivolta #Sanremo2022 - giuegiue : mia madre in rivolta per la canottiera a Sanremo #Sanremo2022 - Melaion : La #rai, media di Stato, ossia di tutti è colpevole di oscurare notizie scomode come l'autocombustione di un giovan… -

