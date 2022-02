Sanremo | la protesta dai balconi di Greenpeace | arriva la polizia nella case davanti all’Ariston

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli attivisti dihanno deciso di manifestare sul green carpetall’ingresso del Teatro Ariston dove si sta tenendo il Festival di. Alcuni suidegli appartamenti vicino al teatro, altri direttamenteall’entrata, hanno esposto dei cartelli con scritto «Eni, inquina anche la musica». Ladi Stato ha diffuso un comunicato in cui spiega che l’azione doveva essere ancora più plateale ma laè stata sventata sul nascere. Gli attivisti coinvolti erano 10, dai 26 ai 44 anni, tutti italiani. Ancora da valutare la posizione del proprietario della casa che avrebbe concesso la sua abitazione per la manifestazione. Tutti gli attivisti sono stati fermati e portati al Commissariato per l’identificazione. ...

La polizia ha sventato un'azione didi attivisti di Greenpeace al festival di. I servizi di prevenzione predisposti a tutela della trasmissione in eurovisione ha permesso infatti di impedire sul nascere l'azione di 10 ...... però, l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che loro arrivassero sul palco di. ... I manifestanti di Greenpeace avevano già annunciato la loroprima di entrare in azione. Il ...I servizi di prevenzione predisposti dal Questore di Imperia a tutela della trasmissione in eurovisione Festival di Sanremo ha permesso di impedire sul nascere l’azione di 10 attivisti di Greenpeace, ...Stando a quanto riportato da Leggo, poco dopo l’inizio della terza serata del Festival di Sanremo edizione 2022 ... entrati in azione di fronte all’ingresso del Teatro Ariston per protestare contro ...