Sanremo-: cosa guardare nella terza serata (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri 2 Febbraio 2022 è andata in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo- che ha visto cantare gli altri 13 cantanti. Checco Zalone ha intrattenuto e divertito il pubblico da casa con la sua canzone Poco ricco, anche se ci sono state alcune polemiche. Laura Pausini ha incantato con la sua voce potente e cristallina, e Lorena Cesarini ha accompagnato Amadeus. Ma andiamo a conoscere cosa succederà nella terza serata. Sanremo: cosa succederà nella seconda serata? Sanremo-: tutti i cantanti saliranno sul palco In questa terza serata gli orari si dovrebbero allungare per via dei cantanti in gara che dovranno esibirsi: ricordiamo che stiamo parlando di 25 cantanti. Questi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri 2 Febbraio 2022 è andata in onda la seconda puntata del Festival di- che ha visto cantare gli altri 13 cantanti. Checco Zalone ha intrattenuto e divertito il pubblico da casa con la sua canzone Poco ricco, anche se ci sono state alcune polemiche. Laura Pausini ha incantato con la sua voce potente e cristallina, e Lorena Cesarini ha accompagnato Amadeus. Ma andiamo a conosceresuccederàsuccederàseconda-: tutti i cantanti saliranno sul palco In questagli orari si dovrebbero allungare per via dei cantanti in gara che dovranno esibirsi: ricordiamo che stiamo parlando di 25 cantanti. Questi ...

