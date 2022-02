Sanremo, Amadeus su Monica Vitti: Mi ha accompagnato nella vita (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

trash_italiano : AMADEUS TU SEI GIÀ USCITO DALL'ARISTON. PRECISAMENTE QUANDO SEI ANDATO A RECUPERARE BUGO E MORGAN, DI NOTTE, PER LE… - _the_jackal : Siamo già al terzo cantante. di questo passo domani Amadeus presenterà Sanremo 2023. #Sanremo2022 - rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - Onlyashuman : RT @bipolarmenteme: Quando amadeus scoprirà che non sta conducendo Sanremo ma il fantasanremo 2022: #festivaldisanremo2022 #Sanremo2022 ht… - pensivin : RT @marioadinolfi: A Sanremo l’imbarazzante monologo della Cesarini ha dimostrato che certamente è stata chiamata da Amadeus perché è nera,… -